Сумма двух чисел, одно из которых в 99 раз больше другого, равна 65,793. Найди эти числа
Математика
Сумма двух чисел, одно из которых в 99 раз больше другого, равна 65,793. Найди эти числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х+99х = 65,793 100х = 65,793 х = 0,65793 первое число 0,65793 х 99 = 65,13597 второе число
Гость:
первое число-х второе-99х х+99х=65,793 100х=65,793 х=65,793:100 х=0,65793- первое чило второе число = 99х=99*0,65793=65,13507 проверяем 0,65793+65,13507=65,793
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