из города А в противоположных направлениях выехали два автомобиля черз 3 часа расстояние между ними было 330 км каждый двигался с постоянной скоростью ,но первый делал остановку на 30 минут ,но двигался на 22 км /ч быстрее.Найд...
Алгебра
из города А в противоположных направлениях выехали два автомобиля черз 3 часа расстояние между ними было 330 км каждый двигался с постоянной скоростью ,но первый делал остановку на 30 минут ,но двигался на 22 км /ч быстрее.Найдите скорость автомобиля» Выразите Т U= \sqrt{\frac{3kt}{m}}
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]U= \sqrt{\frac{3kt}{m}}[/latex] [latex] U^{2}=\frac{3kt}{m} [/latex] [latex]U^{2}m=3kt[/latex] [latex] t=\frac{U^{2}m}{3k}[/latex]
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