из города А в противоположных направлениях выехали два автомобиля черз 3 часа расстояние между ними было 330 км каждый двигался с постоянной скоростью ,но первый делал остановку на 30 минут ,но двигался на 22 км /ч быстрее.Найд...

Алгебра

из города А в противоположных направлениях выехали два автомобиля черз 3 часа расстояние между ними было 330 км каждый двигался с постоянной скоростью ,но первый делал остановку на 30 минут ,но двигался на 22 км /ч быстрее.Найдите скорость автомобиля» Выразите Т U= \sqrt{\frac{3kt}{m}}

Автор: Гость