1) Сколько квадратных метров в одной второй 1 км.2? 2) Сколько квадратных метров в одной второй 1 га?
Математика
1) Сколько квадратных метров в одной второй 1 км.2? 2) Сколько квадратных метров в одной второй 1 га?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/2 * 1 кв.км=0.5*1000 000 кв.м=500 000 кв.м 1/2 *1га=0.5* 10 000 кв.м= 5 000 кв.м
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