1) Сколько квадратных метров в одной второй 1 км.2? 2) Сколько квадратных метров в одной второй 1 га?

Математика

1) Сколько квадратных метров в одной второй 1 км.2? 2) Сколько квадратных метров в одной второй 1 га?

Автор: Гость