Докажите, что 16 в 3 степени + 40 в 3 степени делится на 133
Алгебра
Докажите, что 16 в 3 степени + 40 в 3 степени делится на 133
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16^3 = 4096 40^3 = 64000 (64000+6496)/133 = 512
Гость:
3 3 16 + 40 = 4096+64000=68096:133=512 6 кратно 3, значит 68096 делится на 133
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