Докажите, что 16 в 3 степени + 40 в 3 степени делится на 133

Алгебра
Докажите, что 16 в 3 степени + 40 в 3 степени делится на 133
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16^3 = 4096 40^3 = 64000 (64000+6496)/133 = 512    
Гость:
    3       3 16   + 40  = 4096+64000=68096:133=512   6 кратно 3, значит 68096 делится на 133  
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