Дубровский, общее и разные качества А.Г. Дубровского и Троекурова Возраст: Происхождение: Служба в армии: увлечения: общественное положение: материальное положение: отношения к людям: понятия о достоинстве и чести:

Литература
Дубровский, общее и разные качества А.Г. Дубровского и Троекурова Возраст: Происхождение: Служба в армии: увлечения: общественное положение: материальное положение: отношения к людям: понятия о достоинстве и чести:
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Гость:
Дубровский                                                                Троекуров Возраст:немного моложе                                            Старый Происхождение:Бедный дворянин                               Богатый дворянин Служба в армии:Отставной поручикгвардии                Отставной генерал анщеф Увлечение:Охота                                                        Охота,псарня,приглашать                                                                                      гостей,забавы с людьми,когда                                                                                   их запирают в клетке с голод-                                                                                    ным медведем. Общественное положение:(Увы но я не знаю) Материальное:Бедный,нет связей и богатства             Богатый,есть связи и                                                                                                  богатство.  Отношение к людям:(У Дубровского не знаю)               Строгий и своенравный Понятие о жостоинстве и чести:Незапятнанная             Почёт и уважение которые  репутация,доброе имя,высокие моральные                  имеет человек благодаря  качества                                                                      богатству,а моральные                                                                                         качества в расчёт не                                                                                             принемаются.                                                                        
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