Дубровский, общее и разные качества А.Г. Дубровского и Троекурова Возраст: Происхождение: Служба в армии: увлечения: общественное положение: материальное положение: отношения к людям: понятия о достоинстве и чести:
Литература
Дубровский, общее и разные качества А.Г. Дубровского и Троекурова Возраст: Происхождение: Служба в армии: увлечения: общественное положение: материальное положение: отношения к людям: понятия о достоинстве и чести:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дубровский Троекуров Возраст:немного моложе Старый Происхождение:Бедный дворянин Богатый дворянин Служба в армии:Отставной поручикгвардии Отставной генерал анщеф Увлечение:Охота Охота,псарня,приглашать гостей,забавы с людьми,когда их запирают в клетке с голод- ным медведем. Общественное положение:(Увы но я не знаю) Материальное:Бедный,нет связей и богатства Богатый,есть связи и богатство. Отношение к людям:(У Дубровского не знаю) Строгий и своенравный Понятие о жостоинстве и чести:Незапятнанная Почёт и уважение которые репутация,доброе имя,высокие моральные имеет человек благодаря качества богатству,а моральные качества в расчёт не принемаются.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Алгебра
Известно, что при делении на 11 число а дает остаток 7. Какой остаток получится при делении на 11 значения выражения 2а во 2 степени+3а+4?
Математика
1) Сколько квадратных метров в одной второй 1 км.2? 2) Сколько квадратных метров в одной второй 1 га?