Дубровский, общее и разные качества А.Г. Дубровского и Троекурова Возраст: Происхождение: Служба в армии: увлечения: общественное положение: материальное положение: отношения к людям: понятия о достоинстве и чести:

Гость: Гость:

Дубровский Троекуров Возраст:немного моложе Старый Происхождение:Бедный дворянин Богатый дворянин Служба в армии:Отставной поручикгвардии Отставной генерал анщеф Увлечение:Охота Охота,псарня,приглашать гостей,забавы с людьми,когда их запирают в клетке с голод- ным медведем. Общественное положение:(Увы но я не знаю) Материальное:Бедный,нет связей и богатства Богатый,есть связи и богатство. Отношение к людям:(У Дубровского не знаю) Строгий и своенравный Понятие о жостоинстве и чести:Незапятнанная Почёт и уважение которые репутация,доброе имя,высокие моральные имеет человек благодаря качества богатству,а моральные качества в расчёт не принемаются.