найдите сумму всех целых чисел,удовлетворяющих этому неравенству:-40.3 меньше х но больше 38.9
Математика
найдите сумму всех целых чисел,удовлетворяющих этому неравенству:-40.3 меньше х но больше 38.9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если целое х такое что 38.9 < x < 40.3 то таких чисел всего два 39 и 40 их сумма равна 79
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