изобразить на координатной плоскости точку:A(3;6)

это проще простого. изображаешь числовой луч, пронумеруй каждую клеточку. потом по оси ординат отступаешь три клетки, отмечаешь. по оси абцисс 6 клеток и отмечаешь точку.

Гость: Гость:

сторишь два отрезка пернедикулярные друг друга, тот что направлен вверх y, тот что в правую сторону x. на отрезке x отмечаешь 3 равны штриха, на равном расстояние. на отрзке y отмечаешь 6 равных штриха, на равном расстояние. и потом смотришь где идет перечение штриха 6 на оси y и штрих 3 на оси x.