изобразить на координатной плоскости точку:A(3;6)
Математика
изобразить на координатной плоскости точку:A(3;6)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это проще простого. изображаешь числовой луч, пронумеруй каждую клеточку. потом по оси ординат отступаешь три клетки, отмечаешь. по оси абцисс 6 клеток и отмечаешь точку.
Гость:
сторишь два отрезка пернедикулярные друг друга, тот что направлен вверх y, тот что в правую сторону x. на отрезке x отмечаешь 3 равны штриха, на равном расстояние. на отрзке y отмечаешь 6 равных штриха, на равном расстояние. и потом смотришь где идет перечение штриха 6 на оси y и штрих 3 на оси x.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
какая из велечин больше и на сколько: а)7 м2 3 дм2 или 78 дм2 62 см2 б)916 мм3 или 9 см3 16 мм3 какая из велечин меньше и во сколько раз: а)2 м2 40...
Физика
какую работу нужно совершить чтобы установить вертикально лежащий на земле фонарный столб массой 100 кг и высотой 10м
Алгебра
10. От квадратного листа картона отрезали полосу шириной 3 см. Площадь оставшейся части равна 70 см2. Какова первоначальная площадь листа картона? ...
Литература
Дубровский, общее и разные качества А.Г. Дубровского и Троекурова Возраст: Происхождение: Служба в армии: увлечения: общественное положение: матери...