какую работу нужно совершить чтобы установить вертикально лежащий на земле фонарный столб массой 100 кг и высотой 10м

Гость: Гость:

центр масс столба надо поднять на высоту 5 м A=mgh=100*9.8*5=4900 Дж ****************** в школьной программе не учитывается энергия вращательного движения нематериальных точек, всякие там моменты инерции и прочее думаю, этого решения будет достаточно