какую работу нужно совершить чтобы установить вертикально лежащий на земле фонарный столб массой 100 кг и высотой 10м

Физика
какую работу нужно совершить чтобы установить вертикально лежащий на земле фонарный столб массой 100 кг и высотой 10м
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
центр масс столба надо поднять на высоту 5 м   A=mgh=100*9.8*5=4900 Дж ****************** в школьной программе не учитывается энергия вращательного движения нематериальных точек, всякие там моменты инерции и прочее думаю, этого решения будет достаточно
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