какая из велечин больше и на сколько: а)7 м2 3 дм2 или 78 дм2 62 см2 б)916 мм3 или 9 см3 16 мм3 какая из велечин меньше и во сколько раз: а)2 м2 40 см2 или 33 дм2 40 см2 б) 125 мм3 или40 см3
Математика
какая из велечин больше и на сколько: а)7 м2 3 дм2 или 78 дм2 62 см2 б)916 мм3 или 9 см3 16 мм3 какая из велечин меньше и во сколько раз: а)2 м2 40 см2 или 33 дм2 40 см2 б) 125 мм3 или40 см3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)7кв.м 3кв.дм(70300кв.см) >78кв.дм 62кв.см(7862кв.см)-больше на 62438кв.см(624кв.дм 38кв.см). б)916куб.мм <9куб.см 16куб.мм(9016куб.мм)-больше на 8100куб.мм(8куб.см 100ку.мм). в)2кв.м 40кв.см(20040кв.см)> 33кв.дм 40кв.см(3340кв.см)-меньше в 6 раз. г)125куб.мм<40куб.см(40000кубмм)-меньше в 320 раз.
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