какая из велечин больше и на сколько: а)7 м2 3 дм2 или 78 дм2 62 см2 б)916 мм3 или 9 см3 16 мм3 какая из велечин меньше и во сколько раз: а)2 м2 40 см2 или 33 дм2 40 см2 б) 125 мм3 или40 см3

Математика

какая из велечин больше и на сколько: а)7 м2 3 дм2 или 78 дм2 62 см2 б)916 мм3 или 9 см3 16 мм3 какая из велечин меньше и во сколько раз: а)2 м2 40 см2 или 33 дм2 40 см2 б) 125 мм3 или40 см3

Автор: Гость