Это дерево можно встретить на древних островах одного известного архипелага. Дереву принадлежит целых три рекорда, касающихся семян, плодов и цветков. Известно к тому же, что плоды этого дерева, орехи, раньше были очень дорогим...

История

Это дерево можно встретить на древних островах одного известного архипелага. Дереву принадлежит целых три рекорда, касающихся семян, плодов и цветков. Известно к тому же, что плоды этого дерева, орехи, раньше были очень дорогими и их даже наделяли волшебной силой и хранили как талисманы. В 16- веке моряки находили такие орехи в водах океана, не зная их происхождения.

Автор: Гость