Это дерево можно встретить на древних островах одного известного архипелага. Дереву принадлежит целых три рекорда, касающихся семян, плодов и цветков. Известно к тому же, что плоды этого дерева, орехи, раньше были очень дорогим...

История
Это дерево можно встретить на древних островах одного известного архипелага. Дереву принадлежит целых три рекорда, касающихся семян, плодов и цветков. Известно к тому же, что плоды этого дерева, орехи, раньше были очень дорогими и их даже наделяли волшебной силой и хранили как талисманы. В 16- веке моряки находили такие орехи в водах океана, не зная их происхождения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это кокосовая пальма! Плод - он же кокосовый орех может свободно держаться на воде, далеко уноситься  морскими течениями, сохраняя при этом жизнеспособность.
Гость:
Дерево-кокосовая пальма. А орехи-кокосовые орехи.
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