Найти для функции f(x)=4x в кубе-2x+3 первоначальную, график которой проходит через точку А(1;-2)

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первоначальная для функции f(x)=4x^3-2x+3 єто семейство функций F(x)=x^4-x^2+3x+c, c є R (так как легко убедиться, что F'(x)=f(x)) cреди них ищем ту которая проходит через точку А -2=1^4-1^2+3*1+c -2=1-1+3+c -2=3+c c=-2-3 c=-5 F(x)=x^4-x^2+3x-5