представить число -4.2 в виде суммы двух слагаемых,одно из которых противоположно данному чилу
Математика
представить число -4.2 в виде суммы двух слагаемых,одно из которых противоположно данному чилу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-8.4+4.2=-4.2 число 4.2 противоположно числу -4.2 удачи☺
Гость:
- 8,2 + 4,2 = -4,2 это очень просто !
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