1)Тонкие губы - рецессивный признак. Женщина с такими губами выходит за мужчину с толстыми губами, у матери которого губы были тонкие. Какова вероятность, что у ребёнка будут тонкие губы? 2)У человека праворукость доминирует на...
Биология
1)Тонкие губы - рецессивный признак. Женщина с такими губами выходит за мужчину с толстыми губами, у матери которого губы были тонкие. Какова вероятность, что у ребёнка будут тонкие губы? 2)У человека праворукость доминирует над леворукостью и карий цвет глаз над голубым. В брак вступает кареглазый мужчина правша, мать которого была голубоглазой левшёй и голубоглазая женщина правша, отец которой был левша. Прцентная вероятность того, что ребёнок будет левшёй. 3)У кошек сиамской породы короткая шерсть доминирует над длинной персидской породы, а чёрная окраска персидской породы доминирует над палевой окраской сиамской породы. сиамская кошка скрещивается с персидским котом. Гибриды F1 скрещиваются между собой, врезультате чего получается 48 котят. какие генотипы и фепотипы у котят?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Обозначим тонкие губы как а, а толстые - А. По условию у женщины тонкие губы - значит ее генотип - аа, а мужчина - толстогубый, но его мать была тонкогубой, т.е. его генотип - Аа, при скрещивании получаем: аа * Аа Аа аа Аа аа - вероятность - 50% (аа ). 2) Нужно установить вероятность того, что ребенок - левша, т.е. по третьему закону Менделя такой признак, как цвет глаз, на признак леворукости не влияет. Т.е. обозначим праворукость как А, а леворукость - а. Мужчина - Аа, а женщина - Аа (так как они правши, но один из родителей был левшой), при скрещивании получим: Аа * Аа АА Аа Аа аа - вероятность - 25% (аа). 3)А - короткая шерсть, а - длинная, В - черная окраска, в-палевая, получим: ААвв * ааВВ получаем, что все котята - АаВв - скрещиваем: АаВв * АаВв - всего возможно 9 различных генотипов (так как котят 48, то каждого из них, наверно, встречается хотя бы по одному разу): ААВВ,ААВв, АаВВ, АаВв, ААвв, Аавв, ааВВ, ааВв, , аавв - а фенотип - черная с короткой шерстью, черная с длинной шерстью, палевая с короткой шерстью, палевая с длинной шерстью.
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