Напишите реакции приведенных ниже генетических связей: 1) Cu=CuO=CuCl2=Cu(OH)2=CuO=CuSO4 2) AlCl3=Al(OH)3=Al2O3=Al2(SO4)3=Al(OH)3=Al(OH)2Cl 3) Na2O=NaOH=NaHSO4=Na2SO4=SO3 4) CaCO3=CaO=Ca(OH)2=Ca(HCO3)2=CO2
Химия
Напишите реакции приведенных ниже генетических связей: 1) Cu=CuO=CuCl2=Cu(OH)2=CuO=CuSO4 2) AlCl3=Al(OH)3=Al2O3=Al2(SO4)3=Al(OH)3=Al(OH)2Cl 3) Na2O=NaOH=NaHSO4=Na2SO4=SO3 4) CaCO3=CaO=Ca(OH)2=Ca(HCO3)2=CO2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Cu=CuO=CuCl2=Cu(OH)2=CuO=CuSO4 1) 2Cu+O2=2CuO 2) CuO+2HCl=CuCl2+H2O 3) CuCl2+2NaOH=Cu(OH)2(осадок) + 2NaCl 4) Cu(OH)2=CuO+H2O 5) CuO+SO3=CuSO4 2. AlCl3=Al(OH)3=Al2O3=Al2(SO4)3=Al(OH)3=Al(OH)2Cl 1) AlCl3+3KOH=3KCl+Al(OH)3(осадок) 2) 2Al(OH)3=Al2O3+3H2O 3) Al2O3+3SO3=Al2(SO4)3 4) Al2(SO4)3+6KOH=3K2SO4+2Al(OH)3(осадок) 5) Al(OH)3+HCl=Al(OH)2Cl+H2O 3. Na2O=NaOH=NaHSO4=Na2SO4=SO3 1) Na2O+H2O=2NaOH 2) NaOH+H2SO4=NaHSO4+H2O 3) NaHSO4+NaOH=Na2SO4+H2O 4) 2Na2SO4=4Na+2SO3+O2 (электролиз расплава) 4. CaCO3=CaO=Ca(OH)2=Ca(HCO3)2=CO2 1)CaCO3=CaO+CO2 2) CaO+H2O=Ca(OH)2 3) Ca(OH)2+2CO2=Ca(HCO3)2 4) Ca(HCO3)2=CaCO3+CO2+H2O
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