при переходе электрона в атоме водорода из возбуждённого состояния в основное радиус боровской орбиты электрона уменьшился в 25 раз. Определить длину волны излученного фотона.

Физика

при переходе электрона в атоме водорода из возбуждённого состояния в основное радиус боровской орбиты электрона уменьшился в 25 раз. Определить длину волны излученного фотона.

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