при переходе электрона в атоме водорода из возбуждённого состояния в основное радиус боровской орбиты электрона уменьшился в 25 раз. Определить длину волны излученного фотона.
Физика
при переходе электрона в атоме водорода из возбуждённого состояния в основное радиус боровской орбиты электрона уменьшился в 25 раз. Определить длину волны излученного фотона.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полная энергия электрона на орбите Е=-е^2/(8pi*ε0*r) е-заряд электрона ε0-диэлектрическая проницаемость вакуума (электрическая постоянная) r-радиус орбиты энергия излученного фотона ∆Е=Е1-Е2=-е^2/(8pi*ε0)*(1/r-25/r) ∆Е=hv=hc/λ λ=hc/-е^2/(8pi*ε0)*(1/r-25/r)
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