укажите какому промежутку пренадлежат нули функции у= -4Хв2степени+13х+12

Алгебра
укажите какому промежутку пренадлежат нули функции у= -4Хв2степени+13х+12
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у=-4х²+13х+12 Нули ф-ции при определяются при у=0   -4х²+13х+12=0 Д=13²-4*(-4)*12=169+192=361 √Д=√361=19 х₁=(-13+19)/(2*(-4))=6/(-8)=-¾=-0,75 х₂=(-13-19)/(2*(-4))=-32/(-8)=4 Ответ:  {(-0.75;0);(4;0)} 
Гость:
     Находим нули функции  -4Х^2 +13X+12=0    D = 169+16x12=361 X1=4 X2=-3\4                                                                                                                        Если D > 0, то квадратичная функция обращается в нуль в двух точках x1 и x2. Нули функции разбивают ее область определения на промежутки, на каждом из которых функция сохраняет постоянный знак. Если D > 0 и x1, x2 – нули функции (x1 < x2), то таких промежутков будет три: (–¥ ; x1), (x1; x2), (x2; +¥ ).     Значит, следуя этому правилу, имеем   (–¥ ; -3/4), (-3/4; 4), (4; +¥ ).  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Напишите реакции приведенных ниже генетических связей: 1) Cu=CuO=CuCl2=Cu(OH)2=CuO=CuSO4 2) AlCl3=Al(OH)3=Al2O3=Al2(SO4)3=Al(OH)3=Al(OH)2Cl 3) Na2O...
Ответить
Физика
На столбе на высоте 3 м от скамейки висит лампа накаливания, мощность которой 500 Вт. Считая лампу точечным источником света, определите освещеннос...
Ответить
Математика
в каникулы саша отснял 2 цветные  плёнки,по 36 снимков на каждой,и 24 снимка на чёрно-белой плёнке.поставь вопрос и реши задачу.
Ответить
Химия
Оксид кальция массой 14 г обработали раствором азотной кислоты. Какова масса образовавшейся соли
Ответить
Биология
1)Тонкие губы - рецессивный признак. Женщина с такими губами выходит за мужчину с толстыми губами, у матери которого губы были тонкие. Какова вероя...
Ответить