укажите какому промежутку пренадлежат нули функции у= -4Хв2степени+13х+12
Алгебра
укажите какому промежутку пренадлежат нули функции у= -4Хв2степени+13х+12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у=-4х²+13х+12 Нули ф-ции при определяются при у=0 -4х²+13х+12=0 Д=13²-4*(-4)*12=169+192=361 √Д=√361=19 х₁=(-13+19)/(2*(-4))=6/(-8)=-¾=-0,75 х₂=(-13-19)/(2*(-4))=-32/(-8)=4 Ответ: {(-0.75;0);(4;0)}
Гость:
Находим нули функции -4Х^2 +13X+12=0 D = 169+16x12=361 X1=4 X2=-3\4 Если D > 0, то квадратичная функция обращается в нуль в двух точках x1 и x2. Нули функции разбивают ее область определения на промежутки, на каждом из которых функция сохраняет постоянный знак. Если D > 0 и x1, x2 – нули функции (x1 < x2), то таких промежутков будет три: (–¥ ; x1), (x1; x2), (x2; +¥ ). Значит, следуя этому правилу, имеем (–¥ ; -3/4), (-3/4; 4), (4; +¥ ).
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