укажите какому промежутку пренадлежат нули функции у= -4Хв2степени+13х+12

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Находим нули функции -4Х^2 +13X+12=0 D = 169+16x12=361 X1=4 X2=-3\4 Если D > 0, то квадратичная функция обращается в нуль в двух точках x1 и x2. Нули функции разбивают ее область определения на промежутки, на каждом из которых функция сохраняет постоянный знак. Если D > 0 и x1, x2 – нули функции (x1 < x2), то таких промежутков будет три: (–¥ ; x1), (x1; x2), (x2; +¥ ). Значит, следуя этому правилу, имеем (–¥ ; -3/4), (-3/4; 4), (4; +¥ ).