в правильной треугольной пирамиде сторона основания равна 12см, а высота основания равна 15 см, найти полную площадь

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Sоснов.=(12^2*3^(1/2))/4=36*3^(1/2) степень 1/2 это квадратный корень. ABC основание, АК высота,соедини вершину(S) с точкой К, SO перпенд. ОК. Cтоп.Высота основания не может быть 15.Посмотри условие.