в правильной треугольной пирамиде сторона основания равна 12см, а высота основания равна 15 см, найти полную площадь
Геометрия
в правильной треугольной пирамиде сторона основания равна 12см, а высота основания равна 15 см, найти полную площадь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sоснов.=(12^2*3^(1/2))/4=36*3^(1/2) степень 1/2 это квадратный корень. ABC основание, АК высота,соедини вершину(S) с точкой К, SO перпенд. ОК. Cтоп.Высота основания не может быть 15.Посмотри условие.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
при переходе электрона в атоме водорода из возбуждённого состояния в основное радиус боровской орбиты электрона уменьшился в 25 раз. Определить дли...
Химия
Напишите реакции приведенных ниже генетических связей: 1) Cu=CuO=CuCl2=Cu(OH)2=CuO=CuSO4 2) AlCl3=Al(OH)3=Al2O3=Al2(SO4)3=Al(OH)3=Al(OH)2Cl 3) Na2O...
Физика
На столбе на высоте 3 м от скамейки висит лампа накаливания, мощность которой 500 Вт. Считая лампу точечным источником света, определите освещеннос...