в смеси NH3 и CH4 на каждый атом N приходится одиннадцать атомов H. Рассичтайте плотность этой смеси (г/дм3)
Химия
в смеси NH3 и CH4 на каждый атом N приходится одиннадцать атомов H. Рассичтайте плотность этой смеси (г/дм3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на каждый атом N приходится одиннадцать атомов H значит в смеси находится газ в соотношении 1NH3 + 2CH4 молярная масса NH3 - 14+3*1 = 17 молярная масса CH4 - 12 + 4*1 = 16 молярная масса смеси 1NH3 + 2CH4 - (17 + 2*16)/3 = 16,33 плотность этой смеси (г/дм3) - 16,33/22,4 = 0,729 ~ 0,73 г/дм3
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