На сколько сумма чисел 8 и 3 меньше произведения этих чисел?
Математика
На сколько сумма чисел 8 и 3 меньше произведения этих чисел?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8+3=11-сумма чисел 2)8*3=24-произведение чисел 3)24-11=13 Ответ:на 13 ед.сумма чисел меньше чем их произведение.
Гость:
24-11=13 на 13 единиц меньше
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