мама  испекла пирожки.Утром она съела  один пирожок,а половину  всех  оставшихся пирожков  положила в корзину Красной Шапочке,чтобы она  отнесла  их бабушке.По  дороге Красная  Шапочка съела 2 пирожка и третью часть оставшихся ...

Математика
мама  испекла пирожки.Утром она съела  один пирожок,а половину  всех  оставшихся пирожков  положила в корзину Красной Шапочке,чтобы она  отнесла  их бабушке.По  дороге Красная  Шапочка съела 2 пирожка и третью часть оставшихся пирожков  отдала Волку.Бфбушке Красная  Шапочка принесла 8 пирожков.Сколько пирожков  испекла мама?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
мама  испекла пирожки.Утром она съела  один пирожок,а половину  всех  оставшихся пирожков  положила в корзину Красной Шапочке,чтобы она  отнесла  их бабушке.По  дороге Красная  Шапочка съела 2 пирожка и третью часть оставшихся пирожков  отдала Волку.Бфбушке Красная  Шапочка принесла 8 пирожков.Сколько пирожков  испекла мама? Решение   1) Красная Шапочка отдала волку 1/3, значит бабушке она принесла 2/3 (8 шт), т.е. (8/2)*3=12 пирожков было у Красной Шапочки пока она не повстречала Волка, 2)12+2=14 пирожков было у Красной Шапочки пока она не съела 2 шт, 3) 14*2=28 пирожков было у мамы пока она не отдала половину оставшихся пирожков Красной Шапочке 4) 28+1=29 пирожков было у мамы пока она утром не съела один пирожок Ответ: мама испекла 29 пирожков.
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