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мама испекла пирожки.Утром она съела один пирожок,а половину всех оставшихся пирожков положила в корзину Красной Шапочке,чтобы она отнесла их бабушке.По дороге Красная Шапочка съела 2 пирожка и третью часть оставшихся пирожков отдала Волку.Бфбушке Красная Шапочка принесла 8 пирожков.Сколько пирожков испекла мама? Решение 1) Красная Шапочка отдала волку 1/3, значит бабушке она принесла 2/3 (8 шт), т.е. (8/2)*3=12 пирожков было у Красной Шапочки пока она не повстречала Волка, 2)12+2=14 пирожков было у Красной Шапочки пока она не съела 2 шт, 3) 14*2=28 пирожков было у мамы пока она не отдала половину оставшихся пирожков Красной Шапочке 4) 28+1=29 пирожков было у мамы пока она утром не съела один пирожок Ответ: мама испекла 29 пирожков.