В одном магазине упаковок из 4-х банок джема стоит 70 руб.,а в другом упаковка из 6 банок - 90 руб. В каком магазине выгоднее покупать джем?
Алгебра
В одном магазине упаковок из 4-х банок джема стоит 70 руб.,а в другом упаковка из 6 банок - 90 руб. В каком магазине выгоднее покупать джем?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70/4=17.5 руб стоимость одной банки в упаковке из 4х банок 90/6=15 руб стоимость 1 банки в упаковке из 6и банок 17.5 больше 15 руб, вывод выгоднее покупать большой упаковкой из 6и банок
Гость:
Нужно узнать сколько стоит банка джема в первом магазине. Для этого 70:4=17,5 руб Во втором магазине тогда 90:6=15 руб зНачит во втором магазине банка стоит на 2,5 рубля дешевле.... значит во втором магазине выгоднее.
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