Как тремя взвешиваниями на чашечных весах без гирь найти одну фальшивую (более легкую) монету из 9?

Гость: Гость:

1) на обе чаши весов положить по 4 монеты, какая из них будет легче, там и фальшивка. Если обе будут равны, то оставшаяся 9 монета будет фальшивая. 2) 4 монеты из первого действия разложить поровну на чаши весов, какая чаша поднимется, там находится фальшивая монета. 3) Выявленную пару монет положить на весы, какая из них легче, та и фальшивая