Как тремя взвешиваниями на чашечных весах без гирь найти одну фальшивую (более легкую) монету из 9?
Математика
Как тремя взвешиваниями на чашечных весах без гирь найти одну фальшивую (более легкую) монету из 9?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) на обе чаши весов положить по 4 монеты, какая из них будет легче, там и фальшивка. Если обе будут равны, то оставшаяся 9 монета будет фальшивая. 2) 4 монеты из первого действия разложить поровну на чаши весов, какая чаша поднимется, там находится фальшивая монета. 3) Выявленную пару монет положить на весы, какая из них легче, та и фальшивая
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