спишите только родственные слова,обозначьте в них корень. 1.нарисовать,рисунок,рисовый,рисование. 2.речной,речка,река,речушка,речь. 3.вода,водитель,водичка.
Русский язык
спишите только родственные слова,обозначьте в них корень. 1.нарисовать,рисунок,рисовый,рисование. 2.речной,речка,река,речушка,речь. 3.вода,водитель,водичка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Нарисовать, рисунок, рисование (корень - Рис) 2)речной, река, речка, речушка (корень - реч, рек) 3) вода, водичка (корень - вод)
Гость:
1)Нарисовать, рисунок, рисование. Корень - РИС; 2)Речной, речка, река, речушка. Корень - РЕК, РЕЧ (чередование); 3)Вода, водичка. Корень - ВОД.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
В одном магазине упаковок из 4-х банок джема стоит 70 руб.,а в другом упаковка из 6 банок - 90 руб. В каком магазине выгоднее покупать джем?
Математика