спишите только родственные слова,обозначьте в них корень. 1.нарисовать,рисунок,рисовый,рисование. 2.речной,речка,река,речушка,речь. 3.вода,водитель,водичка.  

Русский язык
спишите только родственные слова,обозначьте в них корень. 1.нарисовать,рисунок,рисовый,рисование. 2.речной,речка,река,речушка,речь. 3.вода,водитель,водичка.  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Нарисовать, рисунок, рисование (корень - Рис) 2)речной, река, речка, речушка (корень - реч, рек) 3) вода, водичка (корень - вод)
Гость:
1)Нарисовать, рисунок, рисование. Корень - РИС; 2)Речной, речка, река, речушка. Корень - РЕК, РЕЧ (чередование); 3)Вода, водичка. Корень - ВОД.
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