спишите только родственные слова,обозначьте в них корень. 1.нарисовать,рисунок,рисовый,рисование. 2.речной,речка,река,речушка,речь. 3.вода,водитель,водичка.

Русский язык

спишите только родственные слова,обозначьте в них корень. 1.нарисовать,рисунок,рисовый,рисование. 2.речной,речка,река,речушка,речь. 3.вода,водитель,водичка.

Автор: Гость