Длина параллелепипеда равна 18см, ширина на 5см меньше длины, а высота на 8см больше ширины.Найди объём этого параллелепипеда
Математика
Длина параллелепипеда равна 18см, ширина на 5см меньше длины, а высота на 8см больше ширины.Найди объём этого параллелепипеда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: а=18 - длина, b=а-5(ширина), c=а+3(высота) Найти: V 1)b=18-5=13 2)18+3=21 3)V=a*b*c=18*13*21=4914
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