Длина параллелепипеда равна 18см, ширина на 5см меньше длины, а высота на 8см больше ширины.Найди объём этого параллелепипеда

Математика

Длина параллелепипеда равна 18см, ширина на 5см меньше длины, а высота на 8см больше ширины.Найди объём этого параллелепипеда

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