на экскурсию 123 школьника отправились на двух автобусах.затем из одного автобуса вышли 8 человек.трое из них сели в другой автобус, а остальные поехали на машине.после этого в автобусах стало школьников поровну.сколько пассажи...
Математика
на экскурсию 123 школьника отправились на двух автобусах.затем из одного автобуса вышли 8 человек.трое из них сели в другой автобус, а остальные поехали на машине.после этого в автобусах стало школьников поровну.сколько пассажиров было в автобусах сначала?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - количество школьников в 1 автобусе 123-Х количество во втором автобусе Х-8 стало в первом автобусе,когда из него вышли 8 человек (123-Х)+3 стало во втором,когда в него село 3 человека Х-8=(123-Х)+3 2Х=134 Х=67 в первом автобусе 123-67=.... во втором автобусе
Гость:
1) 8-3=5(чел)- поехали на машине 2) 123 - 5 = 118(чел). - осталось в автобусах 3) 118 : 2 = 59(чел). - стало в каждом автобусе. 4) 59 + 8 = 67(чел). - было в І автобусе 5) 59 - 3 = 56(чел). - было во ІІ автобусе. Ответ: в первом автобусе было 67 человек, во втором - 56 человек.
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