на экскурсию 123 школьника отправились на двух автобусах.затем из одного автобуса вышли 8 человек.трое из них сели в другой автобус, а остальные поехали на машине.после этого в автобусах стало школьников поровну.сколько пассажи...

Математика

на экскурсию 123 школьника отправились на двух автобусах.затем из одного автобуса вышли 8 человек.трое из них сели в другой автобус, а остальные поехали на машине.после этого в автобусах стало школьников поровну.сколько пассажиров было в автобусах сначала?

Автор: Гость