Три резистора соединены последовательно и подключены к источнику постоянного напряжения 16 В. Сопротивление первого резистора 13 Ом, второго - 8 Ом. Определите сопротивление третьего резистора, если разность потенциалов на его ...
Физика
Три резистора соединены последовательно и подключены к источнику постоянного напряжения 16 В. Сопротивление первого резистора 13 Ом, второго - 8 Ом. Определите сопротивление третьего резистора, если разность потенциалов на его концах равна 8 В.
Ответ(ы) на вопрос:
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Три резистора соединены последовательно и подключены к источнику постоянного напряжения 16 В. Сопротивление первого резистора 13 Ом, второго - 8 Ом. Определите сопротивление третьего резистора, если разность потенциалов на его концах равна 8 В. Решение Закон Ома I=U/R Последовательное соединение проводников Uобщ=U1+U2+U3 Iобщ=I1=I2=I3 Rобщ=R1+R2+R3 U1+U2=Uобщ-U3=16-8=8 В R1+R2=13+8=21 Ом I(R1;R2)=(U1+U2)/(R1+R2)=8/21=0.38 A R3=U3/I=8/0,38=21 Ом Проверим баланс токов I=U/Rобщ=16/(13+8+21)=16/42=0,38 А 0,38=0,38 Проверим баланс напряжений Uобщ=U1+U2+U3=R1*I1+R2*I2+R3*I3=13*0,38+8*0,38+21*0,38=16 В 16=16 Ответ: R3=21 Ом
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