Продолжите фразы: 1) В 14 лет подростоки ещё не может... 2) В 16 лет подросток уже имеет право... 3)До 18 лет интересы подростков мугот з...
География
Продолжите фразы: 1) В 14 лет подростоки ещё не может... 2) В 16 лет подросток уже имеет право... 3)До 18 лет интересы подростков мугот защищать...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)заниматься предпринимательской деятельностью б)С 16 подросток уже трудоспособен и имеет право вступить в брак при наличии уважительных причин. с) родители , близкие родственники , опекуны или прочие лица права которых обоснованы законодательством
Гость:
1) Менять школу или фамилию без его родителей 2) Заниматься предпринимательской деятельностью и быть призванным безработным. 3) Родители и опекуны лица которых обоснованы законодательством
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