Продолжите фразы: 1) В 14 лет подростоки ещё не может... 2) В 16 лет подросток уже имеет право... 3)До 18 лет интересы подростков мугот з...

География

Продолжите фразы: 1) В 14 лет подростоки ещё не может... 2) В 16 лет подросток уже имеет право... 3)До 18 лет интересы подростков мугот защищать...

Автор: Гость