Правельная шестиугольная призма, сторона основания= "а" и длинна большей диагонали призмы="b".Найти объём( V )
Геометрия
Правельная шестиугольная призма, сторона основания= "а" и длинна большей диагонали призмы="b".Найти объём( V )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
большая диагональ основания равна 2*а по т. Пифагора высота призмы равна h=корень(b^2-(2a)^2)=корень(b^2-4a^2) площадь основания (как правильного шестиугольника) равна S=3/2*корень(3)a^2 обьем призмы равен произведению площади основания на высоту V=Sh V=3/2*корень(3)a^2*корень(b^2-4a^2)
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