Два печника начали работу вместе, но первый печник, проработав 6 часов. заболел и ушёл, а второй окончил оставшуюся часть работы за 18 часов. за сколько часов всю работу мог выполнить каждый печник, если, работая вместе, они мо...
Алгебра
Два печника начали работу вместе, но первый печник, проработав 6 часов. заболел и ушёл, а второй окончил оставшуюся часть работы за 18 часов. за сколько часов всю работу мог выполнить каждый печник, если, работая вместе, они могут сложить печь за 12 часов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть 1 печник=x часов, 2 печник=y часов. Производительность 1 печника=1/x; а 2-ого печника 1/y, а общая производительность 1/12. Получим уравнение: 1/x + 1/y =1/12 1печник за 6 часов сделал 6/x , а 2 печник сделал 24/y. Получим уравнение: 6/x + 24/y =1 Решим систему: 1/x+1/y=1/12|* (-6) -6/x-6/y=-1/2 18/y=1/2 y=36 y=36 y=36 6/x+24/y=1 6/x+24/y=1 6/x+24/y=1 6/x+2/3=1 6/x=1-2/3 x=18
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