Два печника начали работу вместе, но первый печник, проработав 6 часов. заболел и ушёл, а второй окончил оставшуюся часть работы за 18 часов. за сколько часов всю работу мог выполнить каждый печник, если, работая вместе, они мо...

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Два печника начали работу вместе, но первый печник, проработав 6 часов. заболел и ушёл, а второй окончил оставшуюся часть работы за 18 часов. за сколько часов всю работу мог выполнить каждый печник, если, работая вместе, они могут сложить печь за 12 часов.

Автор: Гость