Определите давление , которое создает шило при действии на деревянный брусок силой F=100 Н . Площадь острия шила S=0,040 мм2.
Физика
Определите давление , которое создает шило при действии на деревянный брусок силой F=100 Н . Площадь острия шила S=0,040 мм2.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Определите давление , которое создает шило при действии на деревянный брусок силой F=100 Н . Площадь острия шила S=0,040 мм2. давление=сила/площадь давление=100 Н/0,040 мм2 *10^-6=2500000000 Па=2500 МПа
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