сочинение на тему Роль прилагательного в речи
Русский язык
сочинение на тему Роль прилагательного в речи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Итак,существительные называют предметы....Но мало назвать окружающие нас предметы,нужно суметь отличить их друг от друга.Сделать это можно по различным признакам:форме,цвету,весу,вкусу,запаху и.т.д.И первые помощники людям в этом деле прилагательные.Это они бесконечно отвечают на вопросы какой? какая? какие? Это благодаря прилагательным утро становится солнечным и добрым,мама-весёлой,красивой и любимой,суп-вкусным и аппетитным,книжка-интересной,увлекательной,задачка -лёгкой, а ты-умным Прилагательное-это часть речи,которая обозначает признак предмета и отвечает на вопрос какой? чей?.
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