Изменится ли индуктивность катушки, если ввести в нее стальной сердечник?Почему?

Физика
Изменится ли индуктивность катушки, если ввести в нее стальной сердечник?Почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
конечно изменится т.к формула звучит так l=M*Mo*n в квадрате * s всё делим на l вот это М и есть то сопротивеление стального сердечнека а без него всё тоже самое но без М 
Гость:
Индуктивность катушки пропорциональна линейным размерам катушки, магнитной проницаемости сердечника и квадрату числа витков намотки. Индуктивность катушки, намотанной на тороидальном сердечнике L=µ0*µr*Se*N^2/le где:µ0 — магнитная постояннаяµr — относительная магнитная проницаемость материала сердечника (зависит от частоты)Se — площадь сечения сердечникаle — длина средней линии сердечникаN — число витков
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