В семье 4 ребенка, найти вероятность того что среди них 3 мальчиков. Вероятность рождения мальчиков 0,51

Математика
В семье 4 ребенка, найти вероятность того что среди них 3 мальчиков. Вероятность рождения мальчиков 0,51
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вероятность рождения девочки 0,49 (1-0,51) тогда вероятность рождения 3-х мальчиков в семье из 4-х детей равна 0,51*0,51*0,51*0,49=0,06499899  
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