В семье 4 ребенка, найти вероятность того что среди них 3 мальчиков. Вероятность рождения мальчиков 0,51

Математика

В семье 4 ребенка, найти вероятность того что среди них 3 мальчиков. Вероятность рождения мальчиков 0,51

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