блин я пятый класс забыла д) минус две девятых плюс пять шестых е) минус одна целая три четвёртых минус две целых одна двенацетых 2)Найдите значение выражения (-3.7-2.4) - (семь пятнадцатых минус две третих) +5.9

Математика

блин я пятый класс забыла д) минус две девятых плюс пять шестых е) минус одна целая три четвёртых минус две целых одна двенацетых 2)Найдите значение выражения (-3.7-2.4) - (семь пятнадцатых минус две третих) +5.9

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