блин я пятый класс забыла д) минус две девятых плюс пять шестых е) минус одна целая три четвёртых минус две целых одна двенацетых 2)Найдите значение выражения (-3.7-2.4) - (семь пятнадцатых минус две третих) +5.9
Математика
блин я пятый класс забыла д) минус две девятых плюс пять шестых е) минус одна целая три четвёртых минус две целых одна двенацетых 2)Найдите значение выражения (-3.7-2.4) - (семь пятнадцатых минус две третих) +5.9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Д) -2/9+5/6=-4/18+15/18=11/18 е)-1 3/4-2 1/12=-1 9/12-2 1/12=-3 10/12=-3 5/6 2)(-3.7-2.4)-(7/15-2/3)+5.9=-6.1-(7/15-10/15)+5.9=-6.1+0.2+5.9=0
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