Какие признаки государства Вы знаете?

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ПРИЗНАКИ ГОСУДАРСТВА а) наличие аппарата власти и управления, аппарата принуждения; б) разделение населения по территориальным единицам; в) суверенитет, т.е. независимость во внешних и внутренних делах; г) принятие ряда обязательств перед народом (защищать территорию, бороться с преступностью, осуществлять цеди общего благополучия и др.); д) существование ряда монопольных прав (право издавать законы, выпускать денежные знаки, собирать налоги, выпускать займы и т.д.).