Тело объёмом 0,01 м3 опустили в воду. Сила тяжести, действующая на него, равна 90 Н. Всплывет оно или утонет? Как будет "вести” себя тело, если его опустить в керосин? Плотность воды равна 1000 кг/м3, плотность керосина – 900 к...

Физика

Тело объёмом 0,01 м3 опустили в воду. Сила тяжести, действующая на него, равна 90 Н. Всплывет оно или утонет? Как будет "вести” себя тело, если его опустить в керосин? Плотность воды равна 1000 кг/м3, плотность керосина – 900 кг/м3.

Автор: Гость