Тело объёмом 0,01 м3 опустили в воду. Сила тяжести, действующая на него, равна 90 Н. Всплывет оно или утонет? Как будет "вести” себя тело, если его опустить в керосин? Плотность воды равна 1000 кг/м3, плотность керосина – 900 к...
Физика
Тело объёмом 0,01 м3 опустили в воду. Сила тяжести, действующая на него, равна 90 Н. Всплывет оно или утонет? Как будет "вести” себя тело, если его опустить в керосин? Плотность воды равна 1000 кг/м3, плотность керосина – 900 кг/м3.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fарх=Fтяж Fарх=900*10*0.01=90H т.е. тело будет плавать, не всплывать и не тонуть
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