Какова площадь поверхности куба ребро которого 9 см ? найдите сумму всех его рёбер и объём куба

Гость: Гость:

S= (9 х 9 ) х6 = 486 куб.см площадь поверхности куба 12 х 9см = 108 см сумма ребер ( у куба 12 рёбер) V= а * а * а = а в кубе = 9 *9 *9 = 729 куб.см объём куба