Какова площадь поверхности куба ребро которого 9 см ? найдите сумму всех его рёбер и объём куба
Математика
Какова площадь поверхности куба ребро которого 9 см ? найдите сумму всех его рёбер и объём куба
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S= (9 х 9 ) х6 = 486 куб.см площадь поверхности куба 12 х 9см = 108 см сумма ребер ( у куба 12 рёбер) V= а * а * а = а в кубе = 9 *9 *9 = 729 куб.см объём куба
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