название цвета данное по цвету  оперения шейки голубя это_____

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название цвета данное по цвету  оперения шейки голубя это_____
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
название цвета данное по цвету  оперения шейки голубя это_____ Решение Я думаю СИЗЫЙ
Гость:
Да, сизый)) Хотя и не уверина  
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