название цвета данное по цвету оперения шейки голубя это_____
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название цвета данное по цвету оперения шейки голубя это_____
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
название цвета данное по цвету оперения шейки голубя это_____ Решение Я думаю СИЗЫЙ
Гость:
Да, сизый)) Хотя и не уверина
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