Мою маму зовут Гульжан. Ей 45 лет. У нее светлые волосы, карие глаза и очень добрая душа. Она ассоциируется с чем - то теплым и добрым. Моя мама любит готовить и убираться. У нее в комнате все аккуратно и уютно. В нашем доме вс...

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Мою маму зовут Гульжан. Ей 45 лет. У нее светлые волосы, карие глаза и очень добрая душа. Она ассоциируется с чем - то теплым и добрым. Моя мама любит готовить и убираться. У нее в комнате все аккуратно и уютно. В нашем доме все растравлено все по ее вкусу, и всем гостям, посетившим наш дом, нравится мамин дизайн. Мама душа компании и у нее очень много друзей и в семье ее уважают. На работе она так же в хороших отношениях. Моя мама помогает малоимущим семьям. У нее не плохой вкус, она помогает мне при подборе одежды или же духов. Иногда она дает важные советы, и я их слушаюсь. Я очень люблю свою маму, и благодарна ей за все. сочинение нормально для 7 ого класса?

Автор: Гость