Приведите примеры развивающихся стран.По какому признаку проводится их классификация,на какие группы они подразделяются
Українська література
Приведите примеры развивающихся стран.По какому признаку проводится их классификация,на какие группы они подразделяются
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Развивающиеся страны те страны у которых много население и малое ВВП обычно эти страны находятся на юго-востоке Азий И в Африке а также в Южной Америке.
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