cos^2(6x)-cos12x=0 у меня только это получилось, дальше ступор (1+cos12x)/2 - cos12x=0
Алгебра
cos^2(6x)-cos12x=0 у меня только это получилось, дальше ступор (1+cos12x)/2 - cos12x=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cos^2(6x)-cos12x=0 (1+cos12x)/2 - cos12x=0 1/2+1/2cos 12 x - cos 12 x=0 1/2-1/2cos 12 x=0 1-cos 12 x=0 cos 12 x=1 12 x=2*pi*k, k є Z x=pi/6*k, k є Z
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Приведите примеры развивающихся стран.По какому признаку проводится их классификация,на какие группы они подразделяются
Алгебра
Пассажирный поезд за 4 ч прошёл такое же расстояние,кокое товарный за 6 ч.Найдите скорость пассажирного поезда,если известно,что скорость товарного...
Русский язык
Мою маму зовут Гульжан. Ей 45 лет. У нее светлые волосы, карие глаза и очень добрая душа. Она ассоциируется с чем - то теплым и добрым. Моя мама лю...