cos^2(6x)-cos12x=0 у меня только это получилось, дальше ступор (1+cos12x)/2 - cos12x=0

Алгебра

cos^2(6x)-cos12x=0 у меня только это получилось, дальше ступор (1+cos12x)/2 - cos12x=0

Автор: Гость