длина прямоугольника равна бм.На сколько квадратных метров уменьшится его площадь,если длину уменьшить на 5м?

Математика
длина прямоугольника равна бм.На сколько квадратных метров уменьшится его площадь,если длину уменьшить на 5м?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина - а метров Ширина - b метров S-? м2 S1 = a * b (м2) S2 = a(b - 5) = ab - 5a (м2) S1 - S2 = (ab-5a) - ab = 5a (м2) Ответ: площадь уменьшится на 5а м2  
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