длина прямоугольника равна бм.На сколько квадратных метров уменьшится его площадь,если длину уменьшить на 5м?
Математика
длина прямоугольника равна бм.На сколько квадратных метров уменьшится его площадь,если длину уменьшить на 5м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина - а метров Ширина - b метров S-? м2 S1 = a * b (м2) S2 = a(b - 5) = ab - 5a (м2) S1 - S2 = (ab-5a) - ab = 5a (м2) Ответ: площадь уменьшится на 5а м2
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