длина прямоугольника равна бм.На сколько квадратных метров уменьшится его площадь,если длину уменьшить на 5м?

Математика

длина прямоугольника равна бм.На сколько квадратных метров уменьшится его площадь,если длину уменьшить на 5м?

Автор: Гость