измерения прямоугольного параллелепипида равны 3,4,12.найти его диагональ.

Алгебра
измерения прямоугольного параллелепипида равны 3,4,12.найти его диагональ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
диагональ прямоугольного параллелипипеда равна d=корень(a^2+b^2+c^2) a=3, b=4, c=12 d=корень(3^2+4^2+12^2)=13
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