Решить задачу:  Буратино заработал в кукольном театре 500 монет.40% денег он заплатил за курточку для папы Карло,а на 20% денег купил мороженое.Сколько денег осталось у Буратино?  

Математика
Решить задачу:  Буратино заработал в кукольном театре 500 монет.40% денег он заплатил за курточку для папы Карло,а на 20% денег купил мороженое.Сколько денег осталось у Буратино?  
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)  500 х 40 :100 = 200 монет оплата за курточку 2)  500 х 20 : 100 = 100 монет на мороженое 3)  500- 200-100 = 200 монет осталось у Буратино
Гость:
Сначала узнаем сколько Буратино заплатил за курточку. Если 500 монет - 100%            х монет - 40% х=500*40/100=20000/100=200 (монет) Теперь узнаем сколько осталось у него после того, как он купил курточку: 500 - 200 = 300 (монет) Сколько потрачено на мороженое: Если 300 монет - 100%            х монет - 20% х = 300*20/100=6000/100 = 60 (монет) Теперь вычисляем, сколько теперь осталось у него монет: 300-60=240 (монет) 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
измерения прямоугольного параллелепипида равны 3,4,12.найти его диагональ.
Ответить
Алгебра
2,4<корень из 7,но меньше<2,5              Оцените 3 корень из 7
Ответить
Физика
чему равен период колебаний пружинного маятника, если масса груза 100 г, а жесткость 10 Н/м
Ответить
Алгебра
cos^2(6x)-cos12x=0 у меня только это получилось, дальше ступор (1+cos12x)/2 - cos12x=0
Ответить
Українська література
Приведите примеры развивающихся стран.По какому признаку проводится их классификация,на какие группы они подразделяются
Ответить