Решить задачу:  Буратино заработал в кукольном театре 500 монет.40% денег он заплатил за курточку для папы Карло,а на 20% денег купил мороженое.Сколько денег осталось у Буратино?  

Гость: Гость:

Сначала узнаем сколько Буратино заплатил за курточку. Если 500 монет - 100% х монет - 40% х=500*40/100=20000/100=200 (монет) Теперь узнаем сколько осталось у него после того, как он купил курточку: 500 - 200 = 300 (монет) Сколько потрачено на мороженое: Если 300 монет - 100% х монет - 20% х = 300*20/100=6000/100 = 60 (монет) Теперь вычисляем, сколько теперь осталось у него монет: 300-60=240 (монет)