Решить задачу: Буратино заработал в кукольном театре 500 монет.40% денег он заплатил за курточку для папы Карло,а на 20% денег купил мороженое.Сколько денег осталось у Буратино?
Математика
Решить задачу: Буратино заработал в кукольном театре 500 монет.40% денег он заплатил за курточку для папы Карло,а на 20% денег купил мороженое.Сколько денег осталось у Буратино?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 500 х 40 :100 = 200 монет оплата за курточку 2) 500 х 20 : 100 = 100 монет на мороженое 3) 500- 200-100 = 200 монет осталось у Буратино
Гость:
Сначала узнаем сколько Буратино заплатил за курточку. Если 500 монет - 100% х монет - 40% х=500*40/100=20000/100=200 (монет) Теперь узнаем сколько осталось у него после того, как он купил курточку: 500 - 200 = 300 (монет) Сколько потрачено на мороженое: Если 300 монет - 100% х монет - 20% х = 300*20/100=6000/100 = 60 (монет) Теперь вычисляем, сколько теперь осталось у него монет: 300-60=240 (монет)
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