решите: -52/27+17/13   Что больше:15% от 35 или 35% от 16 Заранее спасибо

Математика
решите: -52/27+17/13   Что больше:15% от 35 или 35% от 16 Заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-52*13+17*27/351=-676+459/351=-217/351   35*15/100= 5,25 16*35/100=5,6 35% от 16 больше, чем 15% от 35 
Гость:
  1)-52:27= -1,93;  17:13=1,31; -1,93+1,31=-0,62.   2)100%:35=2,86*15=42,86;  100%:16=6,25*35=218,75;  Значит 35% от 16 больше.
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