Участок цепи состоит из четырех резисторов. Резисторы R1 = 2 Ом и R2 = 3 Ом соединены параллельно. Последовательно с ними соединены резисторы R3 = 3 Ом и R4 = 0,8 Ом. К концам участка приложено напряжение U = 20 В. Найдите силу тока в каждом из четырех резисторов. Решение Закон Ома I=U/R Последовательное соединение проводников Uобщ=U1+U2 Iобщ=I1=I2 Rобщ=R1+R2 Параллельное соединение проводников Uобщ=U1=U2 Iобщ=I1+I2 Rобщ=(R1*R2)/(R1+R2) Приведем к эквивалентным сопротивлениям: Rэкв1=(R1*R2)/(R1+R2)=(2*3)/(2+3)=1,2 Ом Rэкв2=R3+R4=3+0,8=3,8 Ом Rэкв3=Rэкв1+Rэкв2=1,2+3,8=5 Ом I=U/R=20/5=4 A Тогда значит на R3 и R4 ток I=4 А, т.е. I3=I4=4 А Проверим Uобщ=U1+U2=I*Rэкв1+I*Rэкв2=4*1.2+4*3.8=20 В Далее U1=I*Rэкв1=4*1,2=4,8 В I1=U1/R1=4,8/2=2,4 A I2=U1/R2=4,8/3=1,6 A Проверим баланс токов: I1+I2=I3=4 --->2.4+1.6=4=4--->4=4=4 Проверим баланс напряжений 4,8+4*3,8=20--->20=20 Ответ: I1= 2,4 А I2 = 1,6 А I3=I4= 4 А

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Так как при последовательном соединении сила тока на любом участке одинакова,значит достаточно найти общую силу тока в цепи.Для этого сначала найдем общее сопротивление двух параллельно соединенных резисторов: [latex]R_{1,2}=\frac{R_1\cdot{R_2}}{R_1+R_2}=\frac{2\cdot{3}}{2+3}=1,2[/latex]Ом Теперь найдем общее сопротивление всей цепи, учитывая,что оно равно сумме сопротивлений,теперь уже трех последовательно соединенных проводников: [latex]R=R_{1,2}+R_3+R_4=1,2+3+0,8=5[/latex]Ом А теперь поделив общее напряжение цепи на общее сопротивление и получим общую силу тока: [latex]I=\frac{U}{R}=\frac{20}{5}=4[/latex]А Такая сила тока будет и на 3 и 4 резисторах,а также в цепи из 1 и 2 резисторов. Зная общее сопротивление и общую силу тока этих двух резисторов,найдем их общее напряжение: [latex]U_{1,2}=R_{1,2}\cdot{I}=1,2\cdot4=4,8[/latex]В Остается это напряжение поделить поочередно на сопротивления 1 и 2 резисторов и узнаем силу тока на них: а) [latex]I_1=\frac{U_{1,2}}{R_1)}=\frac{4,8}{2}=2,4[/latex]А б)[latex]I_2=\frac{U_{1,2}}{R_2}=\frac{4,8}{3}=1,6[/latex]А Ответ:[latex]I_1=2,4A;I_2=1,6A;I_3=I_4=4A[/latex]