Сколько требуется водяного пара при температуре 100 градусов Цельсия для нагревания бетонной плиты массой 200 грамм от температуры 10 градусов до температуры 40 градусов Цельсия?

Физика

Сколько требуется водяного пара при температуре 100 градусов Цельсия для нагревания бетонной плиты массой 200 грамм от температуры 10 градусов до температуры 40 градусов Цельсия?

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