Сколько требуется водяного пара при температуре 100 градусов Цельсия для нагревания бетонной плиты массой 200 грамм от температуры 10 градусов до температуры 40 градусов Цельсия?
Физика
Сколько требуется водяного пара при температуре 100 градусов Цельсия для нагревания бетонной плиты массой 200 грамм от температуры 10 градусов до температуры 40 градусов Цельсия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Количество теплоты выделяющееся при конденсации пара равно теплу идущему на нагревание бетона. L*Mп=сm(t2-t1) Mп=сm(t2-t1)/L Mп=сm(t2-t1)/L Mп=880*200*30/2,25*10^6=2.34кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
LДан угол 13 градусов. Укажите все углы с целым числом градусов, которые можно построить, используя этот угол в 13 градусов, циркуль и линейку? Тол...
Физика
Участок цепи состоит из четырех резисторов. Резисторы R1 = 2 Ом и R2 = 3 Ом соединены параллельно. Последовательно с ними соединены резисторы R3 = ...
Физика
1)Получите выражение для расчета ускорения свободного падения на высоте h над поверхности Земли. 2)Тело массой 0,8 кг соскальзывает без трения с на...