Сколькими способами 6 студентов, сдающих экзамен, могут занять места в аудитории, в которой стоит 20 одноместных столов?
Алгебра
Сколькими способами 6 студентов, сдающих экзамен, могут занять места в аудитории, в которой стоит 20 одноместных столов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: A(20 снизу пишешь,а над 20 пишешь 6) = 20 * 19 * 18 * 17 * 16 * 15 = 27 907 200.
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