Заполнить массив из 10 элементов случайными числами в интервале [-8;13] [-10;25] [98;101] [-5;15] и найти в нем максимальный и минимальный элементы и их номера. Пример: Исходный массив: 4 -5 3 10 -4 -6 8 -10 1 0 максимальный a[...

Экономика

Заполнить массив из 10 элементов случайными числами в интервале [-8;13] [-10;25] [98;101] [-5;15] и найти в нем максимальный и минимальный элементы и их номера. Пример: Исходный массив: 4 -5 3 10 -4 -6 8 -10 1 0 максимальный a[4]=10 минимальный a[8]=-10

Автор: Гость