Заполнить массив из 10 элементов случайными числами в интервале [-8;13] [-10;25] [98;101] [-5;15] и найти в нем максимальный и минимальный элементы и их номера. Пример: Исходный массив: 4 -5 3 10 -4 -6 8 -10 1 0 максимальный a[...
Экономика
Заполнить массив из 10 элементов случайными числами в интервале [-8;13] [-10;25] [98;101] [-5;15] и найти в нем максимальный и минимальный элементы и их номера. Пример: Исходный массив: 4 -5 3 10 -4 -6 8 -10 1 0 максимальный a[4]=10 минимальный a[8]=-10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
var a:array [1..10] of integer; min,max,i,c,b:integer; Begin read(c,b); randomize; for i := 1 to 10 do a[i]:= random(b) -c+1; min:=1; max:=1; for i:= 1 to 10 do begin if a[min]>a[i] then min:=i; if a[max]
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