Запишите алгоритм циклического обмена значениями трех переменных a,b.c. Схема циклического обмена a- больше b- больше c Например, если до обмена было a=1,b=2,c=3, то после обмена должно стать a=3,b=1,c=2. Выполнить трассировку....
Экономика
Запишите алгоритм циклического обмена значениями трех переменных a,b.c. Схема циклического обмена a- больше b- больше c Например, если до обмена было a=1,b=2,c=3, то после обмена должно стать a=3,b=1,c=2. Выполнить трассировку. Алгоритм: Трассировочная таблица:
Ответ(ы) на вопрос:
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var a,b,c,t:integer; Begin read(a,b,c); writeln('a':4,'b':4,'c':4); writeln(a:4,b:4,c:4); t:=a; writeln(a:4,b:4,c:4); a:=c; writeln(a:4,b:4,c:4); c:=b; writeln(a:4,b:4,c:4); b:=t; writeln(a:4,b:4,c:4); End.
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