Запишите алгоритм циклического обмена значениями трех переменных a,b.c. Схема циклического обмена a- больше b- больше c Например, если до обмена было a=1,b=2,c=3, то после обмена должно стать a=3,b=1,c=2. Выполнить трассировку....

Экономика

Запишите алгоритм циклического обмена значениями трех переменных a,b.c. Схема циклического обмена a- больше b- больше c Например, если до обмена было a=1,b=2,c=3, то после обмена должно стать a=3,b=1,c=2. Выполнить трассировку. Алгоритм: Трассировочная таблица:

Автор: Гость